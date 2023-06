Wetteraukreis

+ © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Dachstuhlbrand in der Nacht zum Sonntag in Butzbach (Wetteraukreis) ist ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzte habe es keine gegeben, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Alle 20 Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen. Das Gebäude sei zwar noch bewohnbar, aber in einem schlechten Zustand. Eine Brandursache sei nicht bekannt.