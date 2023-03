Dämpfer für SV Wehen: 0:2 gegen Saarbrücken

Markus Kauczinski steht im Stadion. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken verloren die Gastgeber am Sonntag durch die späten Tore von Adriano Grimaldi (81. Minute) und Kasim Rabihic (85.) mit 0:2 (0:0). Die Hessen bleiben trotzdem mit 47 Punkten weiter auf dem dritten Tabellenrang und einem direkten Aufstiegsplatz.

Wiesbaden - Der Abstand zu den Verfolgern VfL Osnabrück (46) und SV Waldhof Mannheim (45) verkleinerte sich jedoch. Auch die ambitionierten Saarländer haben als Tabellensiebte mit nun 42 Zählern weiter Chancen im Aufstiegsrennen.

Der SV Wehen konnte in der Partie nicht überzeugen. Die Gäste hätten schon in der ersten Halbzeit in Führung liegen könnten, doch der agile Stürmer Marvin Cuni vergab allein in den ersten fünf Minuten zwei hochkarätige Chancen. Nach dem Wiederanpfiff lief in der Offensive bei beiden Teams lange nicht viel, bevor die Saarländer in der Endphase zweimal zuschlagen konnten. dpa