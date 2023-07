Darmstadt-Coach trotz 0:0 in Karlsruhe zufrieden

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa

Der SV Darmstadt 98 hat auf dem Weg ins Trainingslager in einem Fußball-Testspiel nur ein torloses Unentschieden gegen den Zweitligisten Karlsruher SC erreicht. Trotz zahlreicher Chancen konnte der Bundesligaaufsteiger am Samstag keinen Sieg verbuchen. „Es war ein guter Start ins Trainingslager mit vielen Erkenntnissen. Mir hat insbesondere unser Positionsspiel gefallen.

Karlsruhe - Insgesamt bin ich zufrieden“, meinte 98-Trainer Torsten Lieberknecht.

Das Trainingslager hat der hessische Club erneut rund 100 Kilometer von Darmstadt entfernt im pfälzischen Herzheim bezogen. Mit dabei sind auch die verletzten Spieler wie Neuzugang Fraser Hornby, Frank Ronstadt oder Klaus Gjasula.

Für die Lilien stehen vor der Liga-Rückkehr noch Testspiele gegen den SV Sandhausen und den FC Liverpool an. Das Comeback in der Bundesliga gibt Darmstadt im hessischen Derby am 20. August bei Eintracht Frankfurt. dpa