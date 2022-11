Vollsperrung nach schwerem Unfall: Drei Menschen verletzt

Von: Tim Vincent Dicke

Bei dem schweren Unfall im Kreis Darmstadt-Dieburg sind drei Menschen verletzt worden. © 5vision.media

Bei einem Unfall in Otzberg (Darmstadt-Dieburg) werden drei Personen verletzt. Sie müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Otzberg – Am Freitagabend (18. November) ist es zu einem schweren Unfall auf der K123 zwischen den Otzberger Stadtteilen Habitzheim und Semd im Landkreis Darmstadt-Dieburg gekommen. Bei dem Crash wurden drei Personen verletzt.

Polizeiangaben zufolge befuhr gegen 17.45 Uhr ein 57-jähriger Opel-Fahrer mit seinem 65-jährigen Beifahrer die Kreisstraße von Semd kommend in Richtung Habitzheim. Im Bereich einer dortigen Kurve kam ihm eine 29-Jährige mit ihrem VW Golf entgegen –beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander.

Unfall im Kreis Darmstadt-Dieburg: Verletzte im Krankenhaus

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Opel Corsa in ein angrenzendes Feld. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 6500 Euro. Während der Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen war die K123 für die Dauer von 90 Minuten voll gesperrt.

Im Kreis Darmstadt-Dieburg war es erst im September zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer tödlich verunglückte. Auch dieser Crash spielte sich in Otzberg ab. (tvd/pm)