Unheilbar krank: Youtube-Star Philipp Mickenbecker hat Loch in der Brust

Youtube-Star Philipp Mickenbecker („The Real Life Guys“) hat Krebs. Seine Ärzte geben ihm nicht mehr viel Zeit. Trotzdem bleibt er tapfer.

Darmstadt – Der YouTube-Star Philipp Mickenbecker (23) aus Bickenbach in der Nähe von Darmstadt hat über eine Million Abonnenten auf Youtube. Auf seinem Kanal „The Real Life Guys“ veröffentlicht er regelmäßig Videos. Doch er ist Opfer eines Schicksals, das keinen Menschen ereilen sollte: Krebs.

Seit Jahren kämpft der junge Mann gegen Lymphdrüsenkrebs, der langsam seinen Körper „zerfrisst“, wie Mickenbecker es selbst beschreibt. Nun hat er eine Wunde am Oberkörper, verursacht durch einen Tumor in seiner Brust und Schulter, erstmals gezeigt.

„The Real Life Guys“ aus der Nähe von Darmstadt: Philipp Mickenbecker zeigt die Folgen seiner Krebserkrankung

„Es ist nun mal so, dass die Haut immer weiter abstirbt“, beschreibt Youtube-Star Philipp Mickenbecker aus der Nähe von Darmstadt die Bilder, die er in seinem Youtube-Video zeigt. „Das sieht richtig schlimm aus, eitert richtig stark und stinkt ehrlich gesagt auch ziemlich.“ Er wasche die Wunde zwar regelmäßig aus, trotzdem sei er erstaunt darüber, aber „über Nacht sammelt sich da so viel Zeug, das ist einfach sehr ekelhaft.“ Der Tumor wachse außerdem immer weiter. „Wenn ich das im Spiegel sehe, merke ich auch, dass ich es gar nicht aushalte, es anzusehen.“ Wenn er in den Spiegel sieht, sehe er eine „Uhr, die abläuft. Der Tumor wird größer und größer und irgendwann wird kein Platz mehr da sein.“

Bereits im Oktober 2020 wurde Mickenbecker nur noch eine kurze Lebenszeit prognostiziert. Ärzte gaben ihm zwei Wochen bis zwei Monate zu leben. Doch noch immer kämpft der junge Mann tapfer gegen den Krebs und lächelt freundlich in die Kamera. Seine Krankheitsgeschichte dokumentiert er in Videos, in denen er die Umstände und seine Situation erklärt. „Es ist mir wichtig, euch das rüberzubringen und auch nicht immer so zu tun als wäre alles perfekt oder nur die guten Seiten zu zeigen.“

Name: Philipp Mickenbecker Alter: 23 YouTube-Kanal:\t The Real Life Guys Abonnenten auf YouTube:\t 1,34 Millionen (April 2021)

Youtube-Stars aus der Nähe von Darmstadt: Philipp Mickenbecker – „Geht raus, erlebt was!“

Philipp Mickenbecker ist zusammen mit seinem Zwillingsbruder Johannes Mickenbecker auf Youtube als „The Real Life Guys“ aus der Nähe von Darmstadt bekannt. Die beiden Brüder begeistern ihre rund 1,3 Millionen Abonnenten mit abenteuerlichen und experimentellen Videos. Ihre Botschaft: „Geht raus, erlebt was!“. (Marvin Ziegele)

