Das Geschenk seines Lebens: Hesse bekommt an Weihnachten neue Niere

Jens Schad ein Jahr nach der Transplantation. Er setzt sich für Organspenden nun noch mehr ein. © Patrick Dehnhardt

Ein einzigartiges Geschenk erhielt Jens Schad aus Villingen an Heiligabend vor einem Jahr. Fast acht Jahre hatte er auf eine Niere gewartet, nun war es so weit. Wie ist es ihm seitdem ergangen?

Es ist der 24. Dezember 2021, Viertel vor zehn. Jens Schad, seine Frau Yvonne und die Tochter genießen gerade die besinnliche Zeit unterm Weihnachtsbaum. Da klingelt das Telefon, wieder und wieder. Zuerst will Jens Schad nicht rangehen, denkt an einen Telefonstreich. Doch dann gibt er sich doch einen Ruck. Am anderen Ende ist seine Ärztin: »Wir haben eine neue Niere für Sie!«

Die Geschichte beginnt bereits 20 Jahre zuvor. Jens Schad ist ein engagierter junger Mann, in der Feuerwehr aktiv, steht mitten im Leben. Er ist pro Organspende, dass dies aber jemals für ihn ein Thema würde, ahnt er da noch nicht. 2001 wird bei ihm eine Nierenschädigung festgestellt. Zunächst wird nach der Ursache gesucht, er dann mit Medikamenten eingestellt. Zunächst sieht es gut aus.

2013 bricht dann aber bei ihm das CMV-Virus aus. 99 Prozent der Menschen, die sich mit dem zur Familie der Herpesviren gehörenden Virus infizieren, bemerken es nicht oder kaum. Dabei bleiben sie ein Leben lang potenziell Überträger, denn der Erreger bleibt im Körper. Jens Schad gehört jedoch zu den anderen ein Prozent: Das Virus verursacht bei ihm eine schwere Lungenentzündung. Er kommt auf die Intensivstation, schwebt in Lebensgefahr, muss fünfeinhalb Wochen künstlich beatmet werden. In der Folge wird er Frührentner.

»Und damit ging der Mist erst richtig los.« Denn in der Folge arbeiten seine Nieren immer schlechter. »Im März 2014 hatten sie dann keine Leistung mehr.« Sofort kommt er auf eine Warteliste für eine Nierenspende.

Dreimal die Woche muss der damals 41-Jährige nun zur Dialyse. Viereinhalb Stunden dauert die künstliche Blutreinigung, er ist danach körperlich total erschöpft, sodass er nur stundenlang auf der Couch liegen kann. »Ich habe Respekt vor denen, die danach noch arbeiten gehen - ich konnte es nicht.« Später nutzt er das Angebot der Nachtdialyse. Dabei wird das Blut in siebeneinhalb Stunden gereinigt, »das war für mich wesentlich schonender«. Dennoch bleibt das Prozedere kraftraubend.

Rund 8500 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan, ein Großteil davon braucht eine neue Niere. 2021 spendeten nur 933 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe, 475 Lebendspenden bei der Niere kamen hinzu, meist nahe Verwandte. Für Jens Schad gibt es im Verwandtenkreis jedoch keinen passenden Spender.

Sieben Jahre und acht Monate wartet Jens Schad. Und ausgerechnet an Heiligabend kommt der Anruf, kurz vor 22 Uhr. »Wir haben erst mal vor Freude geweint und dann gleich alle angerufen.« Doch noch hängt alles am seidenen Faden. Zum einen sind weitere Tests notwendig, um zu klären, ob das Spenderorgan und er wirklich kompatibel sind. »Da hätte es schon vorbei sein können.« Und dann ist da ja noch die Pandemie: Zittern beim Coronatest. Doch beides geht gut aus.

Am ersten Weihnachtstag geht Jens Schad in die Uniklinik, wird für die Operation vorbereitet. Das Zeitfenster, in dem die Niere implantiert werden kann, ist gering. Seine Ärztin bringt ihn mit den Worten in den OP: »Ich bin die erste Person, die Sie sehen, wenn Sie wieder wach sind.« Um ein Uhr am zweiten Weihnachtstag öffnet Jens Schad seine Augen in einem neuen Leben. Und die Ärztin hat Wort gehalten. Natürlich habe er erstmal getastet, ob da auch ein Verband ist, gesteht er.

Die ersten Tage sind schmerzhaft, aufstehen darf er nur mit einem Bauchgurt. Er trägt ihn noch eine ganze Zeit länger, als er muss - »einfach eine Kopfsache«. Wenn man auf etwas so Wichtiges so lange gewartet hat, will man nichts riskieren.

Damit sein Körper das Organ akzeptiert, bremsen Medikamente das Immunsystem aus. »Die erste Zeit ist das wie bei einer Schwangerschaft: Mettbrötchen, roher Fisch, Salami - alles tabu.« Auch der Familienhund muss erst einmal auf Abstand bleiben. Dass damals noch Maskenpflicht herrscht, macht ihm den Alltag leichter.

Bei einer Routinekontrolle fällt dann auf: das CVM-Virus nutzt seine Schwäche aus. »Zum Glück haben es die Ärzte früh bemerkt.«

Dennoch sind es wieder bange Tage und Angst um das Spenderorgan. Es macht verständlich, warum der 49-Jährige auch heute noch beim Einkaufen gerne eine Schutzmaske trägt: »Es geht nicht nur um Corona, sondern jede Infektion, die ich mir einfangen kann.« Leider hört er dazu immer wieder auch mal dumme Kommentare von Menschen, die seine Geschichte nicht kennen.

Denn die Nierenspende wird ihn sein Leben lang prägen. Medikamente pünktlich einnehmen, zudem jeden Tag mindestens drei Liter trinken. Und Finger weg von allem, was Grapefruit enthält - denn die kann mit seinen Medikamenten gefährliche Wechselwirkungen auslösen. »Aber nicht mehr zur Dialyse zu müssen, ist einfach schön. Das ist ein ganz anderes Leben.«

Sorgsam mit seiner Niere umzugehen, diese neue Chance zu nutzen, ist für Jens Schad eine Verpflichtung. »Da ist ein Mensch zu Weihnachten gestorben. Da bin ich in Gedanken auch bei der Familie des Spenders, auch wenn ich sie nicht kenne.« Gleichzeitig ist er dafür dankbar, dass sich dieser Mensch irgendwann einmal dafür entschieden hat, Organspender zu werden: »Es ist das größte Weihnachtsgeschenk, das man bekommen kann.«