Debatten starten mit Regierungserklärung des Justizministers

Eine Sitzung des Hessischen Landtags. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

In der letzten Plenarwoche vor der parlamentarischen Sommerpause will Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) am Dienstag (15.20 Uhr) im Landtag in Wiesbaden eine Regierungserklärung abgeben. Das Thema lautet „Pakt für den Rechtsstaat: Versprochen - gehalten!“ Bei dem Pakt geht es um eine Stärkung der Justiz mit Investitionen in neues Personal, die Einführung der elektronischen Akte, Baumaßnahmen und Präventionsprojekte.

Wiesbaden - Zu den weiteren Themen am Plenardienstag zählt auf Initiative der oppositionellen SPD-Fraktion die Digitalisierung der Verwaltung. Die Sozialdemokraten wollen mit einem „eGovernment-Booster-Gesetz“ unter anderem erreichen, dass die Landesregierung einen regelmäßigen Bericht über den Stand der Digitalisierung abgibt. dpa