Debatten über Attacken auf Einsatzkräfte und Straßenbeiträge

Die Kuppel im Plenarsaal des hessischen Landtags. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Die Abgeordneten des hessisches Landtags werden heute über die zunehmenden Angriffe auf Einsatzkräfte wie Polizisten oder Rettungssanitäter diskutieren. Auf der Tagesordnung am letzten Tag der Plenarwoche in Wiesbaden stehen außerdem Debatten über die Ausstattung der Schulen in Hessen, die Mittelstandsförderung sowie die umstrittenen Straßenbeiträge in den Kommunen und die zunehmende Zahl von Wölfen im Land.