Debatten über Fachkräftemangel und Landesgesundheitsamt

Im hessischen Landtag steht an diesem Donnerstag (ab 9.00 Uhr) eine Debatte über das geplante Landesamt für Gesundheit auf der Tagesordnung. Die Gründung dieser neuen Behörde war als Konsequenz aus der Corona-Pandemie angestoßen worden. Die Abgeordneten wollen am letzten Tag der Landtagswoche in Wiesbaden außerdem über den Fachkräftemangel im Land, ein Antidiskriminierungsgesetz sowie die Rolle der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler in Hessen debattieren.