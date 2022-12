Defekt an Berghäuser Brücke: Eingeschränkter Verkehr auf A44

Wegen eines Defekts an der Berghäuser Brücke auf der Autobahn 44 im Landkreis Kassel gelten in Richtung Dortmund ab sofort Tempo- und Gewichtsbeschränkungen. Grund dafür sind Schäden an der Unterseite der Fahrbahnplatte, die wiederum zu Schäden des Straßenbelags führen könnten, wie die Autobahn GmbH am Donnerstag mitteilte.

Kassel/Berghausen - Richtung Dortmund gilt ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde und eine Beschränkung der Achslast auf 11,5 Tonnen, hieß es. Es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Statik der Brücke ist demnach nicht gefährdet. Für Ende Januar sind Schweißarbeiten an der Unterseite der Fahrbahnplatte geplant. dpa