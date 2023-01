Defekte Kochplatte: Mann muss wegen Gasvergiftung in Klinik

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Vermutlich wegen einer defekten Kochplatte in der Wohnung hat ein Familienvater im mittelhessischen Waldbrunn am Neujahrsabend eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Helfer der Feuerwehr hätten den 51-Jährigen bewusstlos gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo vorsorglich auch seine 42-jährige Frau sowie zwei Kinder behandelt wurden, wie ein Polizeisprecher erläuterte.

Waldbrunn - Grund für die Kohlenmonoxid-Vergiftung sei vermutlich ein Gasaustritt an einer mobilen Kochplatte gewesen, teilte die Polizei mit. Eine strafbare Handlung wurde ausgeschlossen. dpa