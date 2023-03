DEL2-Playoffs live: Kassel Huskies empfangen EC Bad Nauheim

Von: Marie Klement

Wir informieren im Liveradio und im Liveticker vom Spiel © HNA

Die Kassel Huskies empfangen heute in der heimischen Eissporthalle im ersten Halbfinalspiel den EC Bad Nauheim. Wir übertragen die DEL2-Partie ab 19.30 Uhr im Radio und im Liveticker.

Wir übertragen die Partie im Radio kostenlos und in voller Länge - unterstützt von unserem Sponsor Claar Zahnärzte. Zur Radioübertragung geht es hier Auf der Website und in der App unseres Anbieters Mixlr können Sie (nach kostenloser Anmeldung) auch kommentieren.

Kassel Huskies - EC Bad Nauheim -:- (Freitag 19.30 Uhr)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Bad Nauheim

Tore: Strafen: Kassel 0 - Bad Nauheim 0



Zuschauer:

+++ Das bringt mich zu einem Hinweis in eigener Sache: Bei den Auswärtsspielen im Halbfinale gibt es kein Liveradio - leider. Der Verein in Bad Nauheim hat uns erstmals keine Plätze für die Radioübertragung zur Verfügung stellt. Einen Liveticker wird es aber jeweils geben. Und hier in Kassel berichten wir wie gewohnt im Radio und Ticker.

+++ Im Gästeblock dürfen nun auch 400 statt 200 Nauheimer Anhänger stehen.

+++ Nach den Problemen beim Ticketverkauf ist die Halle heute ausverkauft.

+++ Keck spielt allerdings in der vierten Reihe. Mal schauen, wie viel Eiszeit er bekommt.

+++ Dafür haben wir zwei Rückkehrer: Kapitän Denis Shervyrin ist wieder dabei - ebenso wie Tristan Keck.

+++ Thomas Reichel ist heute für Wolfsburg im Einsatz, Phillip Maurer, Fabian Ribnitzky, Lars Reuß und Hans Detsch sind heute nicht im Kader. Steven Seigo fehlt weiterhin verletzt.

+++ Für Nauheim gibt‘s Pfiffe.

+++ Die Huskies kommen zum Aufwärmen aufs Eis - und die Halle kocht. Derbys sind geil!

+++ Hier kommt die Aufstellung der Huskies:

1 Jake Kielly

7 Joel Keussen

8 Oleg Leon Tschwanow

11 Jake Weidner

15 Denis Shevyrin

16 Vincent Schlenker

17 Joel Lowry

18 Lois Spitzner

22 Marco Müller

23 Timothy McGauley

24 Alec Ahlroth

35 Gerald Kuhn

36 Pierre Rosa Preto

38 Kristian Hufsky

55 Samuel Dotter

63 Maximilian Faber

66 Darren Mieszkowski

70 Stephan Tramm

71 Tristan Keck

73 Tom Geischeimer

74 Tomas Sykora

91 James Arniel

Und die der Gäste:

4 Kevin Schmidt

6 Tim Coffman

9 Huba Sekesi

10 Andreas Pauli

11 Philipp Wachter

16 Christoph Körner

19 Taylor Vause

20 Patrick Seifert

23 Marius Erk

25 Fabian Herrmann

26 David Cerny

27 Michael Bartuli

29 Leo Hafenrichter

31 Felix Bick

34 Pascal Steck

36 Jerry Pollastrone

57 Daniel Weiß

61 Jordan Hickmott

77 Mick Köhler

80 Rihards Babulis

91 Marc El-Sayed

+++ Hallo und herzlich willkommen aus der Kasseler Eissporthalle. Halbfinale! Derby! Die Teufel sind zu Gast,

