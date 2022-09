Demonstrationen zum Krieg in der Ukraine

Proteste

+ © Sebastian Gollnow/dpa Ein pro-ukrainischer Demonstrant hält während einer Gegendemonstration zu einer prorussischen Demonstration eine Flagge in den Farben der Ukraine mit dem Wappen des Asow-Bataillons hoch. © Sebastian Gollnow/dpa

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag in der Frankfurter Innenstadt gegen Sanktionen gegen Russland demonstriert. Zu dem Protest hatte der Verband der Russlanddeutschen in Hessen aufgerufen. Die Zahl der Teilnehmer, die unter anderem die Öffnung der Gasleitung Nord Stream forderten, lag deutlich unter den 1500 angemeldeten Menschen. Andere russlanddeutsche Gruppen hatten sich zuvor von der Veranstaltung distanziert.

Frankfurt/Main - Zeitgleich protestierten mehrere Hundert Menschen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Viele von ihnen trugen Fahnen in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb. Nach Angaben der Polizei verliefen die Kundgebungen mit anschließender Demonstration ohne Zwischenfälle. dpa