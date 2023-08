Mehr als 80.000 Stellen unbesetzt: Fachkräftemangel in Hessen verschärft sich

Von: Hanning Voigts

Teilen

Qualifiziertes Personal fehlt überall, aber besonders auf dem Bau. Foto: dpa © dpa

Hessische Firmen konnten im ersten Halbjahr 2022 mehr als 80.000 Stellen nicht besetzen. Der Mangel an Personal wird zu einem Problem für die Wirtschaft.

Wiesbaden/Frankfurt – Der vor allem durch den Renteneintritt der sogenannten Babyboomer-Generation verursachte Fachkräftemangel bereitet den hessischen Unternehmen immer größere Probleme. Allein in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres konnten hessenweit 82.000 Stellen nicht besetzt werden, das waren 37 Prozent der rund 226.000 offenen Jobs. Im selben Zeitraum waren 36 Prozent der Betriebe aktiv auf der Suche nach qualifiziertem Personal zum sofortigen Arbeitsbeginn. Besondere Schwierigkeiten hatten dabei die Dienstleistungsbranche, der Handel und die Baubranche.

All diese Zahlen gehen aus einem neuen Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor, der Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. In dem 20-seitigen Papier heißt es, der demografisch bedingte Fachkräftemangel werde in den kommenden 30 Jahren eine der größten Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt sein. Bereits jetzt gingen wesentlich mehr Menschen in Rente, als neue Fachkräfte mit Studium oder Ausbildung fertig würden. Für die Unternehmen werde es so immer schwerer, ausscheidendes Personal zu ersetzen – selbst in Zeiten mit wenig Wirtschaftswachstum. Allein in den nächsten fünf Jahren fehlten in Hessen etwa 178.000 Arbeitskräfte.

Fachkräftemangel in Hessen: Kleinere Unternehmen haben es besonders schwer

Besonders schwer ist die Personalgewinnung dem Report zufolge für kleinere und mittlere Unternehmen. Während im ersten Halbjahr 2022 in großen Betrieben nur jede zehnte offene Stelle unbesetzt blieb, waren es in Kleinstbetrieben mit weniger als zehn Beschäftigten fast zwei Drittel. Aufgrund ihrer stärkeren Position gelingt es großen Unternehmen immer noch besser, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Gesucht werden dabei vor allem Fachkräfte: Für 59 Prozent der freien Stellen brauchte man einen Berufs- oder Hochschulabschluss.

Kleinere und mittelgroße Firmen haben dem IAB-Bericht zufolge neben mehr Renteneintritten auch mit hoher Personalfluktuation zu kämpfen, was ihre Lage zusätzlich erschwert.

Fachkräftemangel in Hessen: Die Lage der Beschäftigten verbessert sich

Grundsätzlich schildern die Arbeitsmarktforscher:innen, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt immer arbeitnehmerfreundlicher wird. Diese Entwicklung zeichne sich bereits seit Anfang der 2000er-Jahre ab, verstärkte sich derzeit aber noch. Knapp die Hälfte aller Kündigungen, nämlich 49 Prozent, gingen im ersten Halbjahr 2022 von den Beschäftigten selbst aus, nur 21 Prozent von der Arbeitgeberseite. Um 2010 hatte nur knapp ein Drittel der Arbeitsverträge geendet, weil Beschäftigte selbst gekündigt hatten. Auch auslaufende befristete Verträge spielen eine immer geringere Rolle bei Kündigungen, zuletzt hatten sie nur einen Anteil von zehn Prozent der endenden Arbeitsverhältnisse.

Die vom IAB befragten Unternehmen gingen im vergangenen Jahr mehrheitlich und quer durch alle Branchen davon aus, dass ihre Belegschaften eher wachsen als schrumpfen würden. Bei kleineren und mittleren Unternehmen gab es dagegen mehr, die von weniger Personal in der Zukunft ausgingen.

Fachkräftemangel in Hessen: Die Firmen rechnen mit weiteren Problemen

Mehr als die Hälfte der Betriebe, nämlich 56 Prozent, gaben bei der Befragung an, dass sie in den kommenden zwei Jahren Probleme dabei erwarteten, ausreichend Fachkräfte zu gewinnen. Immerhin 28 Prozent rechneten sogar mit Schwierigkeiten, genug Personal für einfache Tätigkeiten zu finden.

Die Sorgen wegen des Fachkräftemangels sind dabei unterschiedlich groß: In der öffentlichen Verwaltung sorgen sich nur 41 Prozent, ob sie genug Qualifizierte finden, auf dem Bau sind es 75 Prozent der Firmen. (Hanning Voigts)