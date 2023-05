Deutlich steigende Einwohnerzahl für Frankfurt erwartet

Statistischen Berechnungen zufolge wächst die Einwohnerzahl von Frankfurt in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich erstmals auf über 800.000 an. Derzeit sind über 760.000 Menschen in Hessens größter Stadt gemeldet. Wie die Stadt Frankfurt am Dienstag mitteilte, soll die Bevölkerungszahl bis ins Jahr 2035 laut der neuen Vorausberechnung auf 827.

Frankfurt/Main - 000 steigen, für das Jahr 2045 werden 843.000 Einwohner prognostiziert. Der durchschnittliche Frankfurter wird dann 41,97 Jahre alt sein (2021: 41,05 Jahre). Der erwartete Ausländeranteil liegt für das Jahr 2045 bei 34,5 Prozent (29,9). dpa