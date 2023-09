Deutsch-iranischer Filmemacher bester Newcomer bei Filmpreis

Der deutsch-iranische Filmemacher Behrooz Karamizade erhält in diesem Jahr die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung für Newcomer beim Hessischen Film- und Kinopreis. Das teilten die Jury und die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Donnerstag in Frankfurt mit. „Es geht um Innovation, Potenzial und Talent. All das verkörpert Behrooz Karamizade“, sagte die Ministerin.

Frankfurt/Main - Sein Film „Leere Netze“ ist auch für den diesjährigen Filmpreis in der Kategorie Spielfilm nominiert. In dieser Kategorie sind auch „Vamos a la Playa“ von Bettina Blümner und „Was man von hier aus sehen kann“ von Aron Lehmann vorgeschlagen. Für den besten Dokumentarfilm sind „Das Kino sind wir“ von Livia Theuer, „Fitness California“ von Nadine Zacharias und „Einzeltäter Teil 3: Hanau“ von Julian Vogel nominiert.

Auf der Liste für den Schauspieler*innenpreis des Hessischen Rundfunks (hr) in der Kategorie Hauptrolle stehen Nina Kunzendorf, Xidir Koder Alian und Petra Schmidt-Schaller. Wer den diesjährigen Ehrenpreis von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) erhält, gab die Jury am Donnerstag noch nicht bekannt.

Vergeben werden die Preise am 20. Oktober bei einer Gala - zum ersten Mal seit der Coronapandemie findet die Verleihung wieder in der Frankfurter Alten Oper statt. Am Wochenende vom 21. und 22. Oktober zeigen ausgewählte Kinos in Frankfurt, Bad Nauheim, Witzenhausen und Darmstadt die Siegerfilme. dpa