Angriff mit Thermoskanne: Lokführer wird durchs offene Seitenfenster am Kopf getroffen

Von: Niklas Hecht

Im Main-Taunus-Kreis wird am Dienstag (13. September) der Lokführer einer S-Bahn angegriffen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Im Bahnhof in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) wird ein Lokführer mit einer Thermoskanne beworfen - sie trifft ihn durch das offene Seitenfenster am Kopf.

Hattersheim - Mit einem ungewöhnlichen Wurfgeschoss ist am Dienstag (13. September) ein Lokführer im Main-Taunus-Kreis angegriffen: Ihn traf eine Thermoskanne am Kopf. Wie die Bundespolizei mitteilte, stand der Lokführer mit seiner S1 gerade im Bahnhof Hattersheim an Gleis drei, als ein unbekannter Mann die aus Edelstahl bestehende Thermoskanne durch das offene Seitenfenster der S-Bahn warf.

Der Zugführer wurde von dem Wurfgeschoss leicht verletzt und konnte seinen Dienst kurze Zeit nach dem Angriff fortsetzen. Die Polizei stellte die Thermoskanne sicher. Sie wird kriminaltechnisch untersucht. Warum der Angreifer die Kanne auf den Lokführer schleuderte, ist nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung.

Thermoskannen-Angriff auf Lokführer in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis): Polizei sucht nach Zeugen

Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 063/1301451103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden. (Niklas Hecht)

Attacken auf S-Bahnen gibt es im Main-Taunus-Kreis immer wieder. Vor zwei Jahren griff eine ganze Gruppe Steinewerfer auf der Strecke zwischen Eschborn und Eschborn-Süd eine S-Bahn der Linie S3 an.