Deutsche Basketballer wollen nächsten Sieg in der WM-Quali

Deutschlands Trainer Gordon Herbert agiert an der Seitenlinie. © Soeren Stache/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Im vorletzten Spiel der WM-Qualifikation treffen die deutschen Basketballer an diesem Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) auf Schweden. Mit einem weiteren Sieg in der Partie in Frankfurt am Main würde das Team von Trainer Gordon Herbert dem Ziel Gruppensieg einen weiteren Schritt näherkommen. Für die Weltmeisterschaft auf den Philippinen, in Japan und Indonesien ist Deutschland bereits qualifiziert.

Frankfurt/Main - Herbert nutzt die Spiele gegen Schweden und am Montag in Finnland deshalb dafür, einige jüngere Spieler zu testen. Die NBA-Stars um Dennis Schröder fehlen erneut, weil sie in den USA für ihre Clubs aktiv sind. dpa