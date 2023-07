Deutscher Wetterdienst: Heftige Unwetter in Hessen möglich

Teilen

Eine Unwetterfront zieht über die Skyline von Frankfurt am Main. © Arne Dedert/dpa

In Hessen sind nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagnachmittag und -abend unwetterartige Gewitter mit Starkregen oder Hagel möglich. Der Schwerpunkt liege eher im Nordwesten des Bundeslands, teilte der DWD am Sonntag mit. Innerhalb kurzer Zeit könne es örtlich zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter regnen, möglich seien bis zu drei Zentimeter große Hagelkörner und vereinzelt orkanartige Böen mit bis zu 115 Stundenkilometern.

Offenbach - Tagsüber soll es sehr heiß werden mit Höchstwerten zwischen 33 und 37 Gard Celsius. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 16 bis 21 Grad ab. Zum Wochenstart wird es laut DWD lediglich etwas kühler: Am Montag werden bei einem Mix aus Wolken und Sonne Höchstwerte zwischen 27 und 32 Grad erwartet. dpa