Deutschland im Viertelfinale der Darts-Team-WM

Martin Schindler (l) aus Deutschland und sein Partner Gabriel Clemens bereiten sich auf ihr erstes Match des Turniers gegen Hongkong vor. © Jürgen Kessler/dpa

Deutschland hat bei der Darts-Team-WM das Viertelfinale erreicht und darf weiter vom erstmaligen Triumph träumen. Das Duo Gabriel Clemens/Martin Schindler bezwang in der Runde der letzten 16 am Samstagabend Polen mit 8:6. Im Viertelfinale geht es am Sonntag (ab 13.00 Uhr/DAZN) gegen die topgesetzten Engländer um Einzel-Weltmeister Michael Smith, der an der Seite von Rob Cross antritt.

Frankfurt/Main - Auch Wales (Jonny Clayton, Gerwyn Price), Schottland (Peter Wright, Gary Anderson) sowie Titelverteidiger Australien mit Simon Whitlock und Damon Heta sind dabei, wenn in der Eissporthalle am Sonntag der Titel ausgespielt wird. Die Niederlande verloren ohne den verletzen Michael van Gerwen knapp mit 7:8 gegen Belgien. dpa