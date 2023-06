DFB-Spielerinnen testen gegen Vietnam in Offenbach

Martina Voss-Tecklenburg spricht beim Training zu ihrem Team. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Im vorletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft treffen die deutschen Fußballerinnen in Offenbach auf die Auswahl Vietnams. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erhofft sich von der Partie an diesem Samstag (18.15 Uhr/ZDF) wichtige Erkenntnisse für das WM-Turnier vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland, wo die DFB-Spielerinnen in Vorrundengegner Südkorea ebenfalls auf einen asiatischen Konkurrenten treffen.

Offenbach - Am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) geht es noch in Fürth gegen Sambia. Danach wird Voss-Tecklenburg ihren 28-köpfigen Kader auf 23 Spielerinnen reduzieren. Ins WM-Turnier startet das deutsche Team am 24. Juli gegen Marokko. dpa