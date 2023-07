Eros Ramazzotti, Roland Kaiser und Co. auf dem Domplatz in Fulda: Alle Infos zu Anfahrt und Programm

Von: Tim Bergfeld

Am Freitag (14. Juli) beginnen die Domplatzkonzerte in Fulda. Alle Infos zu Parken, Tickets, Programm und Regeln gibt es hier.

Fulda - Im vergangenen Jahr besuchten etwa 35.000 die Konzerte auf dem Domplatz in Fulda. Am Freitag, 14. Juli, geht es in die nächste Runde. Es wird jetzt schon fleißig aufgebaut. Für die Festivitäten müssen einige Straßen gesperrt werden. Es stehen auch bekannte Künstler wie Eros Ramazzotti und die Fantastischen Vier auf der Bühne.

Die Domplatz-Konzerte lockten 2022 zahlreiche Gäste nach Fulda. (Archivfoto) © Christian Tech

Domplatzkonzerte in Fulda: Eros Ramazzotti, Roland Kaiser oder Simply Red - Vielfältiges Programm

- Freitag, 14. Juli: Eros Ramazzotti (Einlass: 18 Uhr/Support: Seelemann, 19.30 Uhr/Ramazzotti: 20.30 Uhr)

(Einlass: 18 Uhr/Support: Seelemann, 19.30 Uhr/Ramazzotti: 20.30 Uhr) - Samstag, 15. Juli: Michael Patrick Kelly (Einlass: 18 Uhr/Konzertbeginn: 20 Uhr)

(Einlass: 18 Uhr/Konzertbeginn: 20 Uhr) - Dienstag, 18. Juli: Johannes Oerding (Einlass: 18.30 Uhr/Support: King LX, 19.30 Uhr/Oerding: 20.30 Uhr)

(Einlass: 18.30 Uhr/Support: King LX, 19.30 Uhr/Oerding: 20.30 Uhr) - Mittwoch, 19. Juli: Zaz (Einlass: 18.30 Uhr/Konzertbeginn: 20 Uhr)

(Einlass: 18.30 Uhr/Konzertbeginn: 20 Uhr) - Donnerstag, 20. Juli: Die Fantastischen Vier (Einlass: 18 Uhr/Support: DJ Thomilla, 19.30 Uhr/Fanta Vier: 20.30 Uhr)

(Einlass: 18 Uhr/Support: DJ Thomilla, 19.30 Uhr/Fanta Vier: 20.30 Uhr) - Freitag, 21. Juli: Simply Red (Einlass: 18.30 Uhr/Support: ClockClock, 20 Uhr/Simply Red: 21 Uhr)

(Einlass: 18.30 Uhr/Support: ClockClock, 20 Uhr/Simply Red: 21 Uhr) - Samstag, 22. Juli: Roland Kaiser (Einlass: 18 Uhr/Support: Saskia Leppin, 19.30 Uhr/Kaiser: 20.30 Uhr)

Wo man Tickets bekommt für die Domplatzkonzerte in Fulda:

Auf provinztour.com gibt es Tickets im Vorverkauf. Man kann aber auch Karten an der Abendkasse kaufen. Für alle Veranstaltungen außer Roland Kaiser gibt es noch Kapazitäten.

So kommt man rein: Der Haupteingang befindet sich an der Pauluspromenade (Höhe Havanna-Bar). Einen Nebeneingang gibt es am Paulustor (Straße Paulustor).

Der Haupteingang befindet sich an der Pauluspromenade (Höhe Havanna-Bar). Einen Nebeneingang gibt es am Paulustor (Straße Paulustor). Dort kann man parken: Für Konzertbesucher finden sich Parkmöglichkeiten auf den Parkplätzen in der Weimarer Straße und in der Straße An Vierzehnheiligen. Auch die innerstädtischen Parkhäuser können genutzt werden. Für Menschen mit Behinderung und entsprechendem Parkausweis gibt es Parkplätze in der Schlossstraße.

Für Konzertbesucher finden sich Parkmöglichkeiten auf den Parkplätzen in der Weimarer Straße und in der Straße An Vierzehnheiligen. Auch die innerstädtischen Parkhäuser können genutzt werden. Für Menschen mit Behinderung und entsprechendem Parkausweis gibt es Parkplätze in der Schlossstraße. Diese Straßen werden gesperrt: Die Pauluspromenade Höhe Schlossgarten ist seit Dienstag, 11. Juli, und bis Montag, 24. Juli, nicht für den Fahrzeugverkehr nutzbar. Die komplette Pauluspromenade und Johannes-Dyba-Allee sind an den Konzerttagen jeweils von 14 Uhr bis etwa Mitternacht für den Fahrzeug-, Rad- und Fußgängerverkehr gesperrt: also am 14., 15., 18., 19., 20., 21. und 22. Juli.

Die Pauluspromenade Höhe Schlossgarten ist seit Dienstag, 11. Juli, und bis Montag, 24. Juli, nicht für den Fahrzeugverkehr nutzbar. Die komplette Pauluspromenade und Johannes-Dyba-Allee sind an den Konzerttagen jeweils von 14 Uhr bis etwa Mitternacht für den Fahrzeug-, Rad- und Fußgängerverkehr gesperrt: also am 14., 15., 18., 19., 20., 21. und 22. Juli. Dieser Bereich ist am besten weit zu umfahren. Für Fußgänger gibt es den Schlossgarten als Verbindungsweg, um in die Innenstadt zu gelangen. Es gibt entsprechende Wegweiser. Die Parkplätze „Domdechanei“ und „Eduard-Schick-Platz“ sind ab sofort und bis Mittwoch, 26. Juli, gesperrt.

Der ÖPNV fährt anders: Die Linien 1, 5 und 591 des ÖPNV fahren die Haltestelle „Paulustor“ seit Dienstag, 11. Juli, und bis Montag, 24. Juli, nicht an. An den Konzerttagen können die Haltestellen „Dom“, „Am Rosengarten“, „Robert-Kircher-Straße“, „Weimarer Straße“ (Linie 2), „Am Kronhof“, „Hinterburg“ und „Abtstor“ vom ÖPNV ab 14 Uhr nicht mehr angefahren werden. Die Busse werden umgeleitet.

Die Linien 1, 5 und 591 des ÖPNV fahren die Haltestelle „Paulustor“ seit Dienstag, 11. Juli, und bis Montag, 24. Juli, nicht an. An den Konzerttagen können die Haltestellen „Dom“, „Am Rosengarten“, „Robert-Kircher-Straße“, „Weimarer Straße“ (Linie 2), „Am Kronhof“, „Hinterburg“ und „Abtstor“ vom ÖPNV ab 14 Uhr nicht mehr angefahren werden. Die Busse werden umgeleitet. Diese Gegenstände sind verboten: Glas, Dosen, Essen und Trinken, Waffen, Stühle, große Taschen, Film- oder Fotoequipment, Helme, Tiere, Laserpointer, große Regenschirme, Feuerwerk. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahren keinen Zutritt.

Glas, Dosen, Essen und Trinken, Waffen, Stühle, große Taschen, Film- oder Fotoequipment, Helme, Tiere, Laserpointer, große Regenschirme, Feuerwerk. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahren keinen Zutritt. So soll das Wetter werden: Die vorsichtige Prognose lautet: Sommerliche 25 bis 27 Grad und ein Mix aus Sonne und Wolken.

