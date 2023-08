Die Philippinen werden Buchmessen-Gastland 2025

Ein Stapel Bücher liegt in einer Buchhandlung. © Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/Symbolbild

Die Philippinen werden Gastland der Frankfurter Buchmesse 2025. Wie die Buchmesse mitteilte, haben Buchmesse-Direktor Juergen Boos und Vertreter des künftigen Gastlands am Freitag im philippinischen Davao den offiziellen Ehrengast-Vertrag unterzeichnet. Damit begrüßt die Buchmesse nach Indonesien 2015 zum zweiten Mal ein Gastland aus Südostasien.

Frankfurt/Main - In Europa sei die philippinische Literatur „noch eher unbekanntes Terrain“, sagte Boos. „Ich freue mich besonders, die vielfältigen Einflüsse von 183 verschiedenen Sprachen, die auf den 7641 Inseln der Philippinen gesprochen werden, 2025 in Frankfurt zu erleben.“ Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (18.-22. Oktober 2023) ist Slowenien der Ehrengast. Die Philippinen sind mit einem Stand in Halle 5 vertreten. 2024 ist Italien Gastland. dpa