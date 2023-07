Richtfest fürs neue Dieburger Freibad

„Die Vorfreude ist riesig“

+ © Stadt Dieburg Großbaustelle: Dieburg Bürgermeister Frank Haus (links) verschaffte sich beim Freibad-Richtfest mit den Mitgliedern des Magistrats einen Überblick. Dahinter das neue Nichtschwimmerbecken, rechts das Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahnen – alles in Edelstahl. Ganz hinten das Wahrzeichen des Dieburger Freibads, der denkmalgeschützte 10-Meter-Sprungturm. Links angerissen das neue Trainingsbad des Wassersportvereins. © Stadt Dieburg

Es ist ein 15-Millionen-Projekt und das größte in der Dieburger Nachkriegsgeschichte. Im Mai 2024 soll das umfassend sanierte Freibad neu eröffnet werden.

Dieburg – Zimmermeister Damian Burghaus hebt das Sektglas, prostet vom Baugerüst aus den geladenen Richtfest-Gästen zu und schmettert das Glas nach seinem Richtspruch zu Boden. Während der ein oder andere kurz zusammenzuckt, hat die symbolische Geste für den Zimmermeister eine ebenso große Bedeutung wie Richtspruch und Kranz: „Scherben bringen Glück, das gehört dazu“, sagt der Handwerker. Auf dass die nächsten Monate auf der Großbaustelle des Dieburger Ludwig-Steinmetz-Bades genauso unfallfrei verlaufen, wie die bisherigen. Aktuell rechnen alle Beteiligten fest damit, dass ab Mai 2024 die ersten Badegäste ihre Bahnen in den neuen Edelstahl-Becken des Freibades ziehen können. „Wir liegen gut im Zeitplan“, erklärte Bürgermeister Frank Haus.

Live-Baukamera Auf der städtischen Website kann der Sanierungsfortschritt live verfolgt werden. Eine Baukamera, die auf dem Sprungturm angebracht ist, nimmt alle 15 Minuten ein Einzelbild auf. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich den bisherigen Verlauf der Bauarbeiten im Zeitraffer anzusehen. www.dieburg.de

Bei seiner Begrüßung stellte der Rathauschef noch einmal die Bedeutung der Freibad-Sanierung für die Stadt heraus: „Es ist das größte Bauprojekt der Dieburger Nachkriegsgeschichte. Mit einem Bauvolumen von rund 15 Millionen Euro ist das für eine Stadt in der Größe Dieburgs ein außerordentlich großes Projekt.“ Den Großteil der Investition stemmt die Stadt, drei Millionen Euro trägt der Bund, eine Million Euro das Land Hessen. Derzeit rechnet man mit einer Überschreitung der geplanten Baukosten von rund vier Prozent, sagte Haus und betonte: „Das ist fast eine Punktlandung und gerade in diesen wechselhaften Zeiten eine großartige Leistung.“

Technik ist bereits im Keller

Dass Richtfest gefeiert wird und der Kranz nun über der Baustelle schwebt, ist der Tatsache zu verdanken, dass an beiden Gebäuden das Dach fertiggestellt wurde. So ist die Tradition im Baugewerbe: am Ostgebäude Richtung Konvikt, wo Garderoben, sanitäre Anlagen und der Mitarbeiterbereich untergebracht werden, und am Südgebäude Richtung Zimmern, wo ab dem nächsten Sommer die Eintrittskarten verkauft und Pommes über die Kiosk-Theke gereicht werden. Auch das neue Aufsichtsgebäude, das auf die andere Seite der Schwimmerbecken rückt, ist fast fertiggestellt, im Keller ist bereits ein Großteil der aufwendigen Schwimmbad-Technik installiert.

Betriebsleiter Holger Kern: „Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist riesig.“ Optimistisch zeigt sich auch Architekt Michael Gruner: „Wir sind mit den Gewerken so weit vorangeschritten, dass ich nicht mehr mit Verzögerungen rechne.“

Becken aus Edelstahl

So wie zu Anfang der Abrissarbeiten, als sich herausstellte, dass die Menge an Schadstoffen, die aufwendig und gesondert entsorgt werden mussten, in den Gebäuden des 1953 erbauten Freibades doch größer war als erwartet. Auch die Grundwasserabsenkung bereitete Sorge, genauso wie der denkmalgeschützte Zehn-Meter-Sprungturm: Er bleibt erhalten. Aktuell ist das Wahrzeichen aufwendig gesichert, weil es in seinen Grundmauern nur drei Meter in die Tiefe ragt. Damit er beim Aushub der Sprunggrube nicht ins Wanken gerät, wurden zwei dicke Stahlseile an vier jeweils 35 Tonnen schweren Ballastgewichten angebracht, die verhindern sollen, dass der Turm in Schieflage gerät.

Am Ende der Bauarbeiten können sich die Badegäste freuen: auf ein Nichtschwimmerbecken aus Edelstahl, das rund 200 Quadratmeter größer wird und Wellnessliegen, Massagedüsen und Rutschen bietet. Und auf ein Baby- und Planschbecken inklusive Wasserspielplatz mit Spraypark, Wassertulpe und Wassertunnel sowie interaktiven Spielgeräten und einer Elefantenrutsche. Familienfreundlich soll es halt werden, das neue Freibad. Dazu wird auch der neue Spielplatz mit Piratenschiff und Kopf-Fuß-Feld beitragen. Zudem soll das neue Ludwig-Steinmetz-Bad aber auch beste Trainingsbedingungen für sportlich ambitionierte Schwimmer bieten, die nach wie vor ihre 50-Meter-Bahnen im Schwimmerbecken ziehen können. re