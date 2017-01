Maskierter Mann klaut billige Trauring-Kopien

Täter bedroht Angestellte

Mörlenbach - Ein maskierter Dieb klaut in einem Schmuckgeschäft mehrere Auslagen mit Trauringen. Allerdings hat er dabei offenbar ein Schild nicht richtig gelesen.

Ein Dieb hat gestern Abend gegen 18.25 Uhr aus einem Schmuckgeschäft in Mörlenbach (Kreis Bergstraße) mehrere Auslagen von Trauringen gestohlen. Was der Täter offenbar nicht bemerkte, es handelte sich bei den Ringen um billige Kopien. Wie die Polizei mitteilte, ging der Mann nach Betretens des Geschäfts zielstrebig auf die Schaufensterauslage zu und griff sich mehrere Trauring-Auslagen. Schnell steckte er sie in eine grüne Plastiktasche und wollte flüchten. Eine 54-jährige Angestellte hatte sich mittlerweile vor die Tür gestellt, wurde jedoch massiv durch den Täter bedroht und ließ ihn schließlich passieren. Verletzt wurde die Frau nicht.

Überrascht dürfte der Täter sicher bald gewesen sein, hat er doch statt echten Trauringen nur billige Replikate erbeutet. Darauf wurde sogar mit einem Schild im Schaufenster hingewiesen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem jungen Mann, der etwa 20 Jahre alt sein soll, blieb bislang ohne den gewünschten Erfolg. (dani)

