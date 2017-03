Diebe klauen 60 Fernseher aus Laster

Zierenberg - Aus einem parkenden Sattelzug haben Diebe in der Nacht zum Dienstag 60 Fernseher gestohlen. Diese hätten einen Wert von etwa 60.000 Euro gehabt, berichtete die Polizei in Kassel.

Der Lkw-Fahrer hatte in seinem Fahrzeug auf dem Rastplatz Bühleck-Nord an der Autobahn 44 nahe Zierenberg geschlafen und war wegen schaukelnder Bewegungen aufgewacht. Als er die Tür öffnete, sah er die vier Täter in einen Kleintransporter steigen und davon fahren. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. (dpa)

