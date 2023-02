Dramatische Rettungsaktion: Mehrere Menschen stecken in brennendem Haus fest

Von: Vincent Büssow

In einem Mehrfamilienhaus in Dieburg kommt es zu einem Brand. Die Bewohner werden vom Rauch in ihren Wohnungen eingesperrt. Drei Menschen werden verletzt.

Dieburg – Die Bewohner eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in Dieburg (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind wegen eines Brandes von der Feuerwehr evakuiert worden. Eine Frau aus dem zweiten Stock hatte das Feuer in der Nacht auf Montag (27. Februar) gegen 0.45 Uhr gemeldet. Weil das Treppenhaus bereits zu stark verraucht war, konnten sie und vier weitere Personen aus den Wohnungen im ersten und zweiten Stock das Haus in der Vielauer Straße nicht verlassen.

Die Feuerwehr Dieburg setzte eine Drehleiter ein, um die Bewohner aus den oberen Stockwerken zu retten. Eine vierköpfige Familie aus der Wohnung im Erdgeschoss wurde ebenfalls über eine Leiter in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Die drei Bewohner der Wohnung im ersten Stock wurden wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt und konnten bereits in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr Dieburg war bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. © Skander Essadi/5vision

Feuer in Dieburg: Polizei Darmstadt schätzt Sachschaden auf 20.000 Euro

Der Brand in Dieburg war im Keller des Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer allerdings schnell löschen, teilte die Polizei mit. Ursache könnte ein elektrisches Kinderspielzeug gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Erst vor Kurzem war die Feuerwehr bei einem größeren Einsatz vor Ort, als es zu einem Waldbrand in Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) gekommen war. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus. (vbu)