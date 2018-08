Ein Haufen alter Lebensmittel: Ekelfund am Waldrand zur Moret

Den Gefrierschrank ausgeräumt

+ © lahe Ein seltener Anblick – auch für das Ordnungsamt der Stadt Dieburg. Am Waldrand zur Moret hat jemand viele abgelaufene, abgepackte Lebensmittel entsorgt. © lahe

Dieburg - Immer wieder kommt es vor, dass Menschen ihren Müll in der freien Natur ablegen. Doch was in dieser Woche am Waldrand Richtung Moret zu sehen war, übertrifft auch das, was das Ordnungsamt gewohnt ist.