Schwerer Unfall auf B26: Frau verliert die Kontrolle über Auto und rast in Graben

Ein 55-jährige Frau ist bei einem Unfall auf der B26 in Richtung Dieburg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Feuerwehr schnitt sie aus ihrem Wagen.

Dieburg - Am Sonntag gegen 9.15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 26 auf Höhe Groß-Zimmern in Richtung Dieburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Lützelbach fuhr mit ihrem PKW Fiat die B26 aus Richtung Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Dieburg.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam die 55-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf pralle die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW gegen einen Baum und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, berichtete die Polizei.

Unfall auf B26 bei Dieburg: Feuerwehr schneidet Frau aus Auto

Die Freiwillige Feuerwehr Dieburg befreite sie mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug. Anschließend brachte der Rettungsdienst sie zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 8000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen für zirka zwei Stunden komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und Notarzt, befand sich die freiwillige Feuerwehr Dieburg mit 20 Mann sowie zwei Streifen der Polizeistation Dieburg vor Ort. (chw)

