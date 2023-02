Digitale Angebote der Finanzämter immmer beliebter

Die digitalen Angebote der hessischen Finanzämter werden immer beliebter. Im Jahr 2022 gab es mehr als drei Millionen Anrufe bei den Servicestellen und über 3,6 Millionen Besuche beim digitalen Finanzamt im Internet, wie das Finanzministerium in Wiesbaden am Montag mitteilte. Im Jahr 2021 waren es noch rund 2,2 Millionen Anrufe bei den Servicestellen und rund 1,2 Millionen Besuche auf der Internetseite.

Wiesbaden - Die Nutzung der digitalen Angebote habe also zugenommen. Termine vor Ort seien in der Regel nicht mehr nötig gewesen. Die meisten Anrufe mit einem Terminwunsch vor Ort wurden im letzten Jahr telefonisch abgewickelt. „Die Bürgerinnen und Bürger konnten sich also in aller Regel den Weg zum Amt sparen“, sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU). Die hessischen Finanzämter wurden in den letzten Jahren strukturell umgebaut und neu ausgerichtet. Vor allem wurde das telefonische Serviceangebot verstärkt. dpa