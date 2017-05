15 Kommunen vor Entlassung aus dem Schutzschirm

Drei Jahre hintereinander ausgeglichene Haushalte

Wiesbaden - 15 weitere hessische Kommunen sind auf dem besten Weg, aus dem Schutzschirm des Landes entlassen zu werden. Die betroffenen Städte, Gemeinden und Landkreise hätten als Grundvoraussetzung für diesen Schritt drei Jahre hintereinander ausgeglichene Haushalte vorgelegt, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Freitag in Wiesbaden in seiner Bilanz für das Jahr 2016.