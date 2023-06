Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf Bundesstraße 3

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 3 in Cölbe (Kreis Marburg-Biedenkopf) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 48-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dadurch stieß sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Cölbe - Der Mann sowie der 65-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens sowie dessen 60 Jahre alte Frau erlitten schwere Verletzungen und kamen in eine Klinik. Ein bei dem Ehepaar mitfahrender Hund kam ums Leben. Die Bundesstraße war nach Angaben des Sprecher für etwa drei Stunden gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. dpa