Drei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Polizeiauto

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Streifenwagen der Polizei ist während eines Einsatzes mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden ein Polizist, seine Beifahrerin und der 63 Jahre alte Fahrer des Autos verletzt, wie das Polizeipräsidium am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Bei der Kollision am Donnerstag in Limburg entstand ein geschätzter Schaden von rund 18.000 Euro.

Limburg/Wiesbaden - Den Angaben zufolge überholte der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn eine Reihe von Fahrzeugen, die an einer geschlossenen Bahnschranke warteten. Der 63-Jährige scherte mit seinem Wagen aus der Schlange aus, als das Polizeiauto gerade an ihm vorbei fuhr. Das Alter der beiden verletzten Beamten teilte die Polizei zunächst nicht mit. dpa