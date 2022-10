Drei Verletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung in Alheim

Ein Kleintransporter-Fahrer hat an einer Kreuzung in Alheim (Kreis Hersfeld-Rotenburg) ein entgegenkommendes Auto übersehen und einen Unfall verursacht. Der Mann habe am Mittwochabend von der Bundesstraße 83 aus nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrer und die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.