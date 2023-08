Schlägerei auf Spielplatz: Nach Streit der Kinder gehen Eltern aufeinander los

Familienstreit eskaliert

Autor Sebastian Schaffner

Ein Streit auf einem Spielplatz hat am Montagabend (31. Juli) im nordhessischen Vellmar eine Schlägerei ausgelöst. Dabei wurden drei Männer verletzt, darunter ein Polizist.

Vellmar – Ein Streit unter Kindern auf einem Spielplatz hat am Montagabend in Vellmar (Kreis Kassel) eine handfeste Schlägerei zwischen Eltern ausgelöst. Dabei wurden aber nicht nur zwei Männer aus den Familien verletzt, sondern auch ein Polizist, der nach einem Notruf auf dem Spielplatz erschien. Wie die Beamten berichten, waren gegen 20 Uhr gleich mehrere Notrufe wegen einer physischen Auseinandersetzung zwischen 15 Erwachsenen auf dem Spielplatz am Rheinstahlring in Vellmar-West eingegangen.

Die herbeigeeilten Polizeistreifen trafen vor Ort „bei aufgeheizter Stimmung auf zwei lautstark streitende Familien“, wie die Polizei mitteilt. Zwei Männer, ein 38-Jähriger aus Kassel und ein 43-Jähriger aus Vellmar, hatten bereits Verletzungen im Gesicht. Nachdem sich die Gemüter etwas beruhigt hatten, begannen die Polizisten mit der Befragung der Beteiligten. Währenddessen schlug ein 51-Jähriger aus Vellmar laut den Beamten unvermittelt einem der bereits verletzten Männer mehrfach ins Gesicht.

+ Tatort Spielplatz: Hier, auf dem Spielplatz am Rheinstahlring in Vellmar-West, eskalierte am Montagabend ein Streit. © Lutz Herzog

Streit auf Spielplatz in Vellmar eskaliert: Polizist verletzt

Als die Beamten den Angreifer festnahmen, trat wiederum eine 53 Jahre alte Frau aus Vellmar in Aktion und schlug mehrmals nach dem 51-Jährigen. Hierbei traf sie einen der Polizeibeamten mit mehreren Schlägen am Kopf, wodurch er leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Kinder nach einem Streit ihre Väter hinzugerufen. Die Lage eskalierte. Nach und nach kamen immer mehr Angehörige der beiden offenbar zerstrittenen Familien auf den Spielplatz und beteiligten sich an der Auseinandersetzung. Der 43-Jährige aus Vellmar musste von Rettungskräften behandelt werden.

Gegen ihn, seinen 38 Jahre alten Kontrahenten aus Kassel, den 51-Jährigen sowie die 53 Jahre alte Frau leiteten die Polizisten jeweils Strafanzeigen wegen Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an. (Sebastian Schaffner)

