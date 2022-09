Drei Weidetiere von Wolf gerissen

Zwei Wolfswelpen stehen auf einem Feld. © Torsten Beuster/-/dpa/Symbolbild

Im September sind in Hessen bisher drei Weidetiere von einem Wolf gerissen worden. Damit wurden in diesem Jahr hessenweit insgesamt bislang fünf Nutztiere von den Raubtieren getötet, wie das Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Wiesbaden - Ob die Tiere alle von demselben Wolf erlegt wurden, war zunächst unklar. Die beiden im September getöteten Schafe und das Rinderkalb standen auf Wiesen im Vogelsbergkreis, im Hochtaunuskreis und im Landkreis Fulda.

In Hessen gab es den Angaben zufolge im Monitoringjahr 2021/2022 fünf nachgewiesene Wolfsterritorien. Außerdem ziehen immer wieder Wölfe durchs Land, die in anderen Bundesländern heimisch sind. dpa