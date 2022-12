Dressur: Werth gewinnt zum siebten Mal Kür in Frankfurt

Teilen

Die deutsche Dressurreiterin Isabell Werth winkt auf ihrem Pferd. © Uwe Anspach/dpa

Die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth hat am Sonntag zum siebten Mal in ihrer Karriere die Kür beim internationalen Reitturnier in Frankfurt gewonnen. Die 53-Jährige aus Rheinberg siegte mit ihrem Pferd Emilio überlegen mit 85,845 Prozent. Das Paar hatte zuvor bereits den Grand Prix in der Festhalle gewonnen. Zweite in der Kür wurde Dorothee Schneider aus Framersheim mit Faustus (82,870 Prozent).

Frankfurt/Main - Den dritten Rang erreichte die Hamburgerin Juliane Brunkhorst mit Aperol (77,620 Prozent). dpa