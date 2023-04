Drogen-Ersatzstoff bei Kind im Bahnhofsviertel gefunden

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei hat bei einem zehnjährigen Jungen im Frankfurter Bahnhofsviertel Drogenersatzmittel und mehrere Hundert Euro gefunden. Das Kind sei den Beamten am Donnerstag auf einem Gehweg direkt neben einem Bordell und einer Bar aufgefallen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gefragt, was er dort mache, habe der Zehnjährige angegeben, auf seinen Vater zu warten.

Frankfurt - Der Junge führte die Beamten daraufhin zu dem 27-jährigen Vater, der sich in einer Spielothek nahe einem Drogenkonsumraum aufgehalten habe.

Der Mann habe die Situation unbeeindruckt zur Kenntnis genommen. Beim Kind fanden die Polizisten zwei Tabletten eines Drogenersatzmittels, einem starken Opioid, das unter anderem in der Therapie von Heroinabhängigen eingesetzt wird. Der Junge habe offene Wunden an den Händen und Armen gehabt und einen verwahrlosten Eindruck gemacht. Die Polizei informierte das Jugendamt, woraufhin es das Kind vorübergehend in einem Jugendheim unterbrachte. Gegen den Vater wird nun wegen Verdachts der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige ermittelt. dpa