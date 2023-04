Drogen im Wert von 6000 Euro bei Durchsuchungen gefunden

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Bei Durchsuchungen von drei Wohnungen in Osthessen haben Ermittler Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 6000 Euro bei drei Tatverdächtigen beschlagnahmt. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Fulda am Donnerstag mitteilten, fanden die Durchsuchungen bereits vor einer Woche im Zuge umfangreicher Ermittlungen statt. Bei den Tatverdächtigen handele es sich um einen 25-jährigen Mann aus Hauneck sowie eine 46-jährige Frau und einen 21-jährigen Mann aus Rotenburg an der Fulda, gegen die wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt werde.

Rotenburg/Fulda/Hauneck - Die Beamten stellten mehr als 200 Gramm Marihuana, etwa 170 Gramm Haschisch sowie rund 65 Gramm MDMA und 40 Tabletten des Opioids Tilidin sicher. Außerdem wurden Gegenstände für den Verkauf von Drogen entdeckt. Die Tatverdächtigen seien nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. dpa