Von wegen Zitronen: Kisten mit einer Tonne Drogen fliegen auf

Von: Christoph Sahler

Teilen

Das LKA in Hessen hat rund eine Tonne Haschisch und Marihuana sichergestellt. Die Drogen waren unter Zitronen versteckt. © Hessisches Landeskriminalamt

Eine große Menge an Haschisch und Marihuana wurde von der Polizei in Hessen sichergestellt, und fünf Personen wurden wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen.

Wiesbaden/Frankfurt/Bischofsheim - Ende Juni wurden zwei unauffällige Holzkisten, sorgfältig mit Frischhaltefolie umwickelt, an eine Firma in Wiesbaden geliefert. Die Ermittler des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) und des Zollfahndungsamtes Frankfurt (ZFA) wussten zu diesem Zeitpunkt bereits, dass sich in den Kisten insgesamt rund 70 Kilogramm Marihuana befanden. Kurz darauf wurden in den Räumlichkeiten der Firma zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen und weitere 30 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Nun gelang der große Erfolg: In einer Lagerhalle in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) wurden etwa 320 Kilogramm Haschisch und knapp 540 Kilogramm Marihuana gefunden. Die meisten Drogen waren unter Paletten voller Zitronen versteckt. Drei weitere Männer wurden festgenommen.

Den Aktionen gingen umfangreiche Ermittlungen im Auftrag der Wiesbadener Staatsanwaltschaft voraus. Ende Juni erhielten die Ermittler der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Hessen (GER Hessen) des HLKA und des ZFA einen Hinweis von ihren Kollegen aus Stuttgart. In einer örtlichen Spedition war ein Paket mit rund 30 Kilogramm Marihuana sichergestellt worden. Das Paket sollte über das Speditionsunternehmen an eine Firma in Wiesbaden geliefert werden. Die Ermittler erlangten außerdem Kenntnis über ein weiteres Paket mit derselben Lieferadresse, in dem sich 40 Kilogramm Marihuana befanden. Wenige Tage später wurden bei Durchsuchungen an der Firmenanschrift erneut 30 Kilogramm Marihuana und eine größere Menge Bargeld sichergestellt. Zwei Männer wurden vor Ort festgenommen.

Drogen unter Paletten mit Zitronen versteckt - LKA Hessen verzeichnet großen Fahndungserfolg

Die beiden Beschuldigten im Alter von 49 und 57 Jahren wurden dem Haftrichter beim Amtsgericht Wiesbaden vorgeführt und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine 25-jährige mutmaßliche Tatbeteiligte wurde nach ihrer Festnahme unter Auflagen freigelassen.

Weitere Ermittlungen führten schließlich zu einer bedeutenden Operation gegen den organisierten Drogenhandel: Drei Beschuldigte im Alter von 27, 43 und 59 Jahren wurden bei der Entladung eines LKW-Aufliegers in einer Lagerhalle in Bischofsheim festgenommen. Der LKW war mit Zitrusfrüchten beladen. Die 24 Paletten voller Zitronen wurden durchsucht, und in den Obstkisten wurden insgesamt etwa 300 Kilogramm Haschisch und etwa 140 Kilogramm Marihuana gefunden. Bei der Durchsuchung der Lagerhalle konnten weitere 15 Kilogramm Marihuana und ein Blaulicht sichergestellt werden. In einem Kleintransporter, der in der Halle abgestellt war, wurden zusätzlich 250 Kilogramm Marihuana in Umzugskartons entdeckt.

Operation gegen den organisierten Drogenhandel in Hessen

Aber damit nicht genug: In den angrenzenden Büroräumen der Lagerhalle wurden in Taschen und Umzugskartons noch einmal über 130 Kilogramm Marihuana und 20 Kilogramm Haschisch gefunden. Die Ermittler beschlagnahmten außerdem einen hochwertigen Audi A8, der dem Firmeninhaber zugeschrieben wird. In einem Leasing-Fahrzeug der mutmaßlichen Drogendealer wurde zudem die Kutte eines Motorrad- und Rockerclubs entdeckt. Insgesamt wurden bei der Tätergruppierung etwa eine Tonne Drogen sichergestellt, wobei der Großteil in Bischofsheim gefunden wurde. Die Ermittler benötigten daher mehrere Fahrzeuge, um die Drogen abzutransportieren.

Ein weiterer Verdächtiger, der sich kurz vor dem Polizeieinsatz auf dem Gelände der Lagerhalle in Bischofsheim aufgehalten hatte, konnte später ausfindig gemacht werden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden gefälschte Ausweise und Führerscheine sichergestellt. Der 28-Jährige wurde jedoch nicht festgenommen, im Gegensatz zu den mutmaßlichen Drogendealern in Bischofsheim, die dem Haftrichter vorgeführt wurden und sich derzeit in Untersuchungshaft befinden. (csa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Christoph Sahler sorgfältig geprüft.

In den Koffern von zwei Frauen aus Brasilien tauchen 40 Kilo Kokain auf. Die Beschuldigten verbringen fünf Wochen in U-Haft. Doch ihr Gepäck wurde manipuliert.