Drogen, Waffen und Bargeld in Wohnungen sichergestellt

Sichergestelltes Kokain auf der Spitze eines Taschenmessers. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Bei Durchsuchungen von mehreren Wohnungen im Kreis Gießen sind Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte das Amtsgericht Gießen wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln und Verstöße gegen das Waffengesetz den Beschluss zur Durchsuchungen der Wohnungen von sieben Tatverdächtigen erlassen.

Gießen - In den Wohnungen fanden die Ermittler in der vergangenen Woche dann den Angaben zufolge unter anderem mehrere Hundert Gramm Marihuana, Haschisch, Kokain und andere Drogen sowie einige Waffen, darunter drei Luftgewehre, ein Wurfstern und eine Machete. Zudem sei Bargeld in fünfstelliger Höhe beschlagnahmt worden.

Während der Aktion soll ein anwesender Mann eingeräumt haben, ebenfalls in seiner Wohnung Drogen zu haben. Auch seine Wohnung wurde daraufhin durchsucht. Gegen ihn werde nun ebenfalls wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. dpa