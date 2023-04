Traum vom Finale geplatzt: Kandidatin aus Hessen scheidet in der zweiten Live-Show aus

DSDS

+ © Stefan Gregorowius/RTL Lawa Baban aus Gießen scheidet bei DSDS in der zweiten Live-Show aus. © Stefan Gregorowius/RTL

DSDS-Kandidatin Lawa Baban aus Gießen ist in den Top-10 der Jubiläumsstaffel. Das Finale verpasst sie in der zweiten Live-Show nur knapp.

Update vom Sonntag, 9. April, 9.20 Uhr: Die Reise von Lawa Baban bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist zu Ende gegangen. Die Sängerin aus Gießen schied in der zweiten Live-Show am Samstag (8. April) aus dem Wettbewerb aus. Mit sieben weiteren Kandidatinnen und Kandidaten kämpfte sie um das Ticket für das Finale.

Die Show stand unter dem Motto §Chartbreaker“. Baban performte „Dangerous Woman“ von Ariana Grande, am Ende überzeugten die Auftritte von Kiyan Sepehr Yousefbeik, Lorent Berisha, Monika Gajek und Sem Eisinger das Publikum aber mehr. Aus diesem Quartett wird am kommenden Samstag (15. April) der Sieger der Jubiläumsstaffel von DSDS gekürt.

Lawa Baban vor den Liveshows: „Ich freue mich auf diesen ersten Moment“

Erstmeldung vom 1. April: - Die Sängerin Lawa Baban aus Gießen hat es in die Top-10 bei „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Die 25-Jährige darf am Samstag (1. April) live auf der großen Bühne vor Publikum singen. Auch in der finalen 20. Staffel von DSDS, bei der auch Poptitan Dieter Bohlen wieder mit dabei ist, wird jede Liveshow ein bestimmtes Motto haben. Welches Motto ihr gar nicht gefallen würde und welche Angewohnheit sie zur Vorbereitung auf die Live-Shows aufgegeben hat, verrät uns die Gießenerin im Interview.

Frau Baban, die Mottoshows stehen bevor. Kribbelt es schon?

Ich bin aufgeregt und freue mich auf die Mottoshows. Wir sind viel am Proben, Tanzen und Singen. Aber es macht alles sehr viel Spaß.

Wie haben Sie den Moment erlebt, als Sie erfahren haben, dass Sie bei den Liveshows dabei sind?

Die Kritik der Jury war so schlecht, dass ich dachte, ich fliege raus. Danach habe ich stundenlang hinter der Bühne geweint. Scheinbar haben sie dann doch etwas in mir gesehen, dass sie mich in den Live-Shows haben wollten. Das war so ein surrealer Moment für mich.

Wie bereiten Sie sich auf die Liveshows vor?

Ich lasse mich komplett leiten vom DSDS-Team, wie den Vocal Coaches. Sonst trinke ich viel Tee und achte darauf, dass ich genügend Schlaf bekomme. Ich habe sogar aufgehört zu rauchen. Aber die größte Vorbereitung ist die mentale.

+ Sängerin Lawa Baban aus Gießen ist in den Liveshows bei DSDS auf RTL zu sehen © Stefan Gregorowius / RTL

DSDS Kandidatin Lawa Baban aus Gießen über ihr Lampenfieber

Vor Ihrem ersten Auftritt haben Sie erzählt, dass Sie immer sehr aufgeregt sind und manchmal kurz vor der Ohnmacht stehen. Wie sieht es mit der Aufregung jetzt vor den Live-Shows aus?

Am Anfang hatte ich Angst , aber jetzt habe ich nur noch eine berechtigte Aufregung vor den Shows. Das hängt auch damit zusammen, wie gut die Leute mit uns arbeiten. Es gibt spezielle Personen im Team, die uns auf den Auftritt und unser Lampenfieber vorbereiten.

Welche Mottoshows werden die Zuschauer dieses Jahr bei DSDS erwarten?

Die Zuschauer sollen sich überraschen lassen. Aber das erste Motto darf ich schon verraten: Es heißt „20 Jahre DSDS“. Gesungen werden die Siegersongs der Gewinner der letzten 20 Jahre. Ich hatte sogar die Ehre, die Person, deren Song ich singe, zu treffen. Das war ein besonderer Moment für mich. Sie hat mir einen kleinen handgeschriebenen Zettel mitgegeben, den ich nun bei mir trage. Und ich hoffe, dass er mir die Energie gibt, DSDS zu gewinnen.

Welches Motto würde Ihnen so gar nicht liegen?

Schlager wäre nicht mein Motto. Das passt einfach nicht zu mir. Mein Traum wäre eine R’n’B-Mottoshow.

DSDS-Kandidatin aus Gießen: „Meine Familie wird im Fanblock sitzen“

Welche Songs sind für Sie gesanglich die größte Herausforderung?

Herausfordernd sind für mich Songs von Whitney Houston, die extrem laut sind und man viel aus dem Bauch heraus singen muss. Aber die Vocal Coaches wie Juliette Schoppmann bereiten uns so gut auf alle Songs vor, dass ich sicher bin, dass man auch die schweren Songs schaffen kann.

Wenn Sie sich einen Song aussuchen könnten, welchen würden Sie am liebsten live performen?

Ganz schwierig. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich gerne „Because of You“ von Kelly Clarkson oder „Stay“ von Rihanna singen. Da sind Songs, die auch privat total gerne singe.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Am meisten freue ich mich auf diesen ersten Moment auf der Bühne und den Blick meiner Familie. Ich sehe meine Familie gerade sehr selten und es ist schwer für mich, meine Gefühle nicht mit ihnen teilen zu können.

Wird Ihre Familie Sie bei der Liveshow begleiten?

Ja, meine Familie wird im Fanblock sitzen. Sie haben Schilder gebastelt und werden sie hochhalten. Ich freue mich einfach so sehr, dass alle dabei sein können.

In den Live-Shows muss Baban mit ihrer Stimme nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum überzeugen. Denn nur wer die meisten Anrufe bekommt, schafft es in die nächste Runde. Ihrem Traum, Deutschlands neuer Superstar zu werden, ist die 25-Jährige aus Gießen nicht mehr allzu fern. (mima)