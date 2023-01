DSDS-Kandidatin Lawa Baban aus Gießen: „Das ist meine letzte Chance!“

Von: Michelle Mantey

Der erste Auftritt der DSDS-Kandidatin Lawa Baban wird bald auf RTL zu sehen sein. Im Interview verrät die Gießenerin ihre größte Angst und Motivation.

Gießen - Die Sängerin Lawa Baban mit den wunderschönen Locken möchte am Mittwoch (01. Februar) die DSDS-Jury mit ihrer Stimme überzeugen. Die Teilnahme an der finalen DSDS-Staffel ist nicht ihre erste Teilnahme an einer Castingshow. Im Interview verrät uns Lawa Baban (25) aus Gießen: Weshalb es bislang nicht geklappt hat, warum Rihanna ihr größtes Vorbild ist und wieso ihre Teilnahme bei Temptation Island (RTL Plus) ihr einen Shitstorm einbrachte.

Auf Ihren Social Media teilen Sie ihre Gesangsvideos bereits mit einem großen Publikum. Die meisten Sängerinnen und Sänger haben ein Ritual, bevor sie auf die Bühne gehen. Welches haben Sie?

Ich bin manchmal so aufgeregt, dass mir schon schwindelig wird. Deshalb brauche ich immer einen Schnaps!

Wirklich?

Ja, ich trinke immer einen kleinen Shot Jägermeister - aber nur einen! Und ich weiß nicht, ob das nur reiner Placebo-Effekt ist oder tatsächlich beruhigt, aber mir hilft es. Während des DSDS-Castings habe ich auch einen Jägermeister getrunken.

In der Sendung am Mittwoch (25. Januar) konnten die Zuschauer Sie zum ersten Mal in einem Interview bei DSDS auf RTL sehen. Was war das für ein Gefühl als, Sie sich zum ersten Mal gesehen haben?

Mir ist wirklich die Luft weggeblieben. Ich war so aufgeregt. Generell ist alles, was gerade passiert ist, so surreal und ich kann es noch gar nicht richtig glauben!

Seit 20 Jahren gibt es die Castingshow schon. Warum haben Sie sich gerade zur finalen Staffel beworben?

Ich habe mich vor 10 Jahren schon mal bei DSDS beworben, bin aber nicht weitergekommen. Damals war ich noch viel zu schüchtern und man hat mir meine Aufregung richtig angesehen.

Warum hat es aus Ihrer Sicht erst jetzt geklappt?

Ich habe seitdem sehr an mir gearbeitet. Meine Technik verbessert und meinen Atem trainiert. Heute bin ich zudem viel selbstbewusster und meine Stimme ist sehr viel besser geworden. Nun bin ich 25 Jahre alt und dachte mir: Das ist meine letzte Chance!

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Das kann ich gar nicht sagen. Musik war schon immer ein Teil von mir. Früher habe ich Hannah Montana geschaut und mir vorgestellt, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Musik hat auch etwas Befreiendes. Ich habe in meinem Leben auch schon schlechte Zeiten durchgemacht und Musik hat mir immer geholfen. Sie hilft mir, mich besser zu fühlen. Als neunjährige habe ich meine Gesangsvideos auf Youtube hochgeladen, die meine Mama aufgenommen hat. Zu dieser Zeit habe ich mich beim Supertalent beworben, aber bin nicht weitergekommen.

Haben Sie ein Vorbild?

Rihanna. Ich durfte sie schon kennenlernen und sie hat mich sogar umarmt.

Was inspritiert Sie an Rihanna am meisten?

Ich mag sie nicht nur als Sängerin, sondern vor allem ihre Art. Sie ist bodenständig, setzt sich für Frauenrechte ein, spendet sehr viel Geld an Hilfsorganisationen. Vor allem ist sie nahbar zu ihren Fans. Rihanna kommt von einer ganz kleinen Insel, die niemand so wirklich kennt und trotzdem hat sie es geschafft. Gießen ist auch so eine „kleine Insel“, die niemand kennt und dann kann ich das auch.

DSDS-Kandidatin Lawa Baban aus Gießen erzählt, wie sie mit einem Shitstorm umgeht

Dieter Bohlen ist für die allerletzte DSDS-Staffel wieder zurückgekehrt. Neben ihm sitzen Sänger Pietro Lombardi und den beiden Sängerinnen Leony und Katja Krasavice. Haben Sie ein Lieblingsjurymitglied?

Katja hat ein Herz aus Gold. Bei ihr ist wirklich Frauenpower angesagt! Denn wenn sie dabei ist, ist man nicht alleine und hat immer Unterstützung. Aber alle von der Jury sind toll.

Wie hast du Dieter Bohlen erlebt?

Auch wenn ich anfangs nervös war, vor Dieter Bohlen zu singen, so muss ich sagen, dass ich Dieter Bohlen lieben gelernt habe. Man lernt ihn schätzen mit seinen Erfahrungen und seiner sehr ehrlichen Meinung.

Sie haben vor Kurzem das Gegenteil von konstruktiver Kritik erfahren - einen Shitstorm auf Social Media. Wie ist der Shitstorm entstanden?

Viele Menschen haben Vorurteile wegen meiner Teilnahme bei Temptation Island. Dabei war für mich immer klar, ich möchte Sängerin werden. Deshalb möchte ich nicht auf meine Teilnahme als Verführerin reduziert werden. Mir ist besonders wichtig klarzustellen, dass ich nicht wegen meiner Teilnahme an Temptation zu DSDS gekommen bin. Was viele nicht wissen, ist: Die Sendung wird immer Monate vorher gedreht. Daher liefen beide Teilnahmen parallel zueinander.

Was war der Grund für Ihre Teilnahme bei Temptation Island?

Bei Temptation Island war ich nur, um zu sehen, wie es ist, vor der Kamera zu stehen und dort meine ersten Erfahrungen zu sammeln. Doch danach hatte ich meinen ersten großen Shitstorm.

Wie gehen Sie mit einem Shitstorm um?

Man bekommt am Tag Hunderte positive Nachrichten, da darf man sich von den wenigen negativen Kommentaren nicht runterziehen lassen. Daher werde ich versuchen, diese Kommentare auszublenden und so gut es geht zu ignorieren. Aber meine größte Angst ist es, wieder einen Shitstorm zu bekommen.

Dieter Bohlen kehrt in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ zurück. © Stefan Gregorowius/RTL

Lawa Baban aus Gießen wünscht sich einen Gewinn bei DSDS und Auftritt in ihrer Heimatstadt Gießen

Was ist Ihr Ziel bei DSDS?

Ich möchte natürlich gewinnen, aber auch wenn es nicht klappt, werde ich das Beste daraus machen.

Was ist Ihr größter Traum und wo sehen Sie sich in ein paar Jahren?

Ich sehe mich als Gewinnerin von DSDS. Danach möchte ich als Sängerin arbeiten und auf Tour gehen mit meiner Schwester als meine Managerin. Mein Traum ist es, dann zurückzukommen und in meiner Heimatstadt Gießen ein großes Konzert zu spielen.

Wie steht Ihre Familie zu Ihrer Teilnahme bei DSDS?

Meine Familie steht komplett hinter mir. Sie haben mir immer wieder Mut zugesprochen. Auch vor der ersten Show. Ich war so aufgeregt und wollte erst gar nicht hingehen. Aber sie haben gesagt: Doch du machst das jetzt! Dann haben sie mich sogar bis nach München zu meinem Casting begleitet.

Wo werden Sie Ihren Auftritt ansehen und wie verbringen Sie den Abend?

Ich schaue die Sendung schon im Vorfeld auf RTL Plus (28. Januar). Dann lade ich meine Familie und Freunde ein und wir feiern meinen ersten Auftritt, denn das ist vielleicht der Start von etwas ganz Großem.

