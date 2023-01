Neuer DSDS-Star aus Gießen? Sängerin Lawa Baban verkündet ihre Teilnahme auf Instagram

Von: Michelle Mantey

Eine Sängerin aus Gießen macht ihre Teilnahme bei der finalen Staffel von Deutschland sucht den Superstar bekannt. Wird sie die Jury von ihrem Talent begeistern?

Gießen - Die niemals zu enden scheinende DSDS-Ära findet in diesem Jahr zu ihrem 20-jährigen Jubiläum ihren Abschluss. Das Finale wird begleitet von der Person, mit der alles begonnen hat: Musikproduzent Dieter Bohlen. Nach einjähriger Pause kehrt er zurück, um die Zuschauer ein letztes Mal mit seinen frechen Sprüchen zu unterhalten. Die finale Staffel DSDS 2023 ist am Samstag (14. Januar) auf RTL gestartet.

Gemeinsam mit Sänger Pietro Lombardi und den beiden Sängerinnen Leony und Katja Krasavice bewertet er die diesjährigen Kandidaten. Darunter auch ein Talent aus Gießen: Lawa Baban. Auf ihrem Instagram-Account verkündet sie in einem Video freudig ihre Teilnahme und nutzt ihre letzte Chance, die DSDS-Jury von ihrem Talent zu überzeugen.

Gießnerin Lawa nimmt an der Finalen Staffel DSDS 2023 auf RTL teil

Überglücklich reißt sie ihre Arme in die Luft. „Ich bin bei DSDS 2023 dabei“, schreibt die Gießenerin. Einigen dürfte ihr Gesicht aber schon bekannt vorkommen, denn Lawa nahm bei der aktuellen Staffel „Temptation Island VIP“ auf RTL Plus als Verführerin teil. Zurück von der Insel will sie nun rauf auf die Bühne. Schon vor ihrer Teilnahme postete die Sängerin ihre Gesangsvideos auf Instagram, TikTok und YouTube. So begeisterte sie ihre Follower mit Songs von Billie Eilish oder ihrem Idol Rihanna.

Am Mittwoch (18. Januar) wird die zweite Folge DSDS ausgestrahlt. Wann Lawa das erste Mal bei RTL auf dem Bildschirm zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Aber vielleicht wird sie schon bald von Chefjuror Dieter Bohlen zum nächsten Deutschen Superstar gekürt. (mm)

Die DSDS-Jury 2023 (von links): Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. © picture alliance/dpa/RTL | Stefan Gregorowius

Bereits 2017 schaffte es ein Mann aus Kleinlinden bei DSDS unter die Top 30. Trotz seines Ausscheidens ging Patrick Keil aus dem Kreis Gießen mit den DSDS-Stars auf Musical-Tournee.