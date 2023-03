Duftkerze brennt: Mann erleidet schwere Brandverletzungen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine brennende Duftkerze hat in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) einen Brand verursacht. Nach Auskunft der Polizei von Mittwoch wurde der 51-jährige Wohnungsinhaber mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik eingeliefert, seine 43-jährige Ehefrau erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Die drei minderjährigen Kinder der Familie konnten ebenso wie die restlichen Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen.

Groß-Umstadt - Die Wohnung brannte nahezu aus, drei weitere Wohnungen wurden durch Rauch und Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden könnte nach ersten vorsichtigen Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro betragen. dpa