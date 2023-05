Durchsuchungen bei Letzter Generation an drei Objekten

Ein Aktivist der Gruppe „Letzte Generation“ blockiert eine Kreuzung. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

An der großangelegten bundesweiten Razzia von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation sind in Hessen 50 Beamte beteiligt gewesen. Wie das Innenministerium in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, durchsuchte die hessische Polizei im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München drei Objekte. Innenminister Peter Beuth (CDU) erklärte, die „Aktionen der Klimakleber“ würden „immer radikaler“.

Wiesbaden - „Wer sich auf Straßen festklebt, und damit mutwillig einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr begeht, muss in Hessen die damit verbundenen Einsatzkosten der Polizei tragen“, sagte Beuth. Das Land mache damit deutlich, „dass wir den gezielten Nötigungsaktionen konsequentes rechtsstaatliches Handeln bis hin zum Kostenbescheid entgegensetzen“.

Bundesweit durchsuchten am Mittwoch rund 170 Beamte 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Ermittelt wird gegen sieben Beschuldigte, die zwischen 22 und 38 Jahre alt sind. Festnahmen gab es zunächst nicht.

Hintergrund der Ermittlungen und Durchsuchungen sind laut Staatsanwaltschaft zahlreiche Strafanzeigen. Die Gruppe macht regelmäßig mit Sitzblockaden und Aktionen in Museen auf die fatalen Folgen der Erderhitzung aufmerksam. Die Mitglieder kleben sich dabei häufig fest - an Straßen oder auch an Kunstwerken. Die Klimaschutzaktivisten selbst bestritten vehement, kriminell zu sein und riefen für kommenden Mittwoch zu Protestmärschen auf. dpa