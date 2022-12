Dutzende Menschen brauchen neue Wohnung: Illegale Bauten

Wegen Verstößen gegen das Baurecht müssen sich in Linden (Kreis Gießen) Dutzende Menschen eine neue Wohnung suchen. Seit 2005 seien in einem Gewerbegebiet vier illegale Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut worden, teilte der Kreis am Montag mit. „Es ist geplant, den Bewohnern großzügige Auszugsfristen von einem Jahr zu gewähren, um sich legale Alternativwohnungen zu suchen.“

Linden - Die Lösung für den Wohnungsmangel könne nicht eine immer weiter ausgedehnte illegale Bebauung sein. Zuvor hatten Medien berichtet, dass rund 70 Menschen von einem Umzug betroffen sind.

So sei in den vergangenen Jahren aus einer Lagerhalle ein Appartementhaus entstanden, aus einem Wohn- und Verwaltungsgebäude sei ein Studentenwohnhaus gemacht worden. Zudem sei ohne Genehmigung ein villenähnliches Wohnhaus gebaut worden. „Diese wiederholten und immer zahlreicher gewordenen Verstöße gegen das öffentliche Baurecht in dieser Gegend - einschließlich der Missachtung mehrerer Baustopps - hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen, das ein Einschreiten der Bauaufsichtsbehörde dringend notwendig macht“, teilte der Kreis mit. Nach einem Bericht von „hessenschau.de“ leben dort Studenten, aber auch Flüchtlinge. dpa