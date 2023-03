Sturmböen möglich: DWD gibt Warnung für mehrere Regionen in Südhessen heraus

Von: Erik Scharf

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Südhessen aktuell vor Windböen.

Offenbach – Nach dem Schnee kommt der Wind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat am Freitag (10. März) eine amtliche Warnung vor Windböen herausgegeben. Mehrere Regionen in Südhessen sind betroffen.

Stadt Frankfurt

Stadt und Kreis Offenbach

Stadt Darmstadt

Kreis Darmstadt-DIeburg

Main-Kinzig-Kreis

Wetteraukreis

Hochtaunuskreis

Main-Taunus-Kreis

Kreis Groß-Gerau

Kreis Limburg-Weilburg

Odenwaldkreis

Kreis Bergstraße

In Südhessen warnt der DWD derzeit vor Windböen. (Symbolfoto) © Christoph Hardt/Imago

Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h gerechnet werden, schreibt der DWD. (esa)