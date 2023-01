Schlug Eishockey-Ultra Huskies-Anhängerin mit Faust ins Gesicht? Club über Polizeimeldung „sehr verwundert“

Von: Florian Dörr

Eine 20-Jährige wird nach einem Eishockeyspiel in Bad Nauheim verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Der Fall wirft Fragen auf.

Update vom Dienstag, 10. Januar, 14.07 Uhr: Was geschah nach dem Hessenderby in der DEL2 zwischen dem EC Bad Nauheim und den Kassel Huskies? Die Polizei hatte am Montag (siehe Erstmeldung) eine Pressemitteilung veröffentlicht, nach der eine 20-Jährige aus Nordhessen von mehreren Männern angegangen und letztlich verletzt worden war. Das Opfer soll als Huskies-Fan erkennbar gewesen sein, die Täter aus der ECN-Ultra-Szene stammen.

Nun hat sich der EC Bad Nauheim zu dem Thema geäußert. Und die Erklärung lässt aufhorchen. Dort heißt es unter anderem:

EC Bad Nauheim gegen Kassel Huskies: ECN äußert sich nach Polizei-Aufruf

„Wir haben eigeninitiativ mit vielen Personen gesprochen, die sich am Freitag am Seiteneingang, neben dem Mannschaftsbus der Huskies, nach dem Spiel aufgehalten haben. Wir haben die Mitarbeiter des Sanitätsdienstes und der Feuerwehr befragt, die sich grundsätzlich nach jedem Spiel dort befinden. Wir haben Feedback von Fans bekommen, die Autogramme wollten, auch von Spielern der Kassel Huskies .Wir befinden uns mit dem Kasseler Fan-Beauftragten sowie unserem Fan-Beauftragen in engem Austausch. Ebenso haben wir mit Spielern der Kassel Huskies und des EC Bad Nauheim Kontakt aufgenommen, die sich dort nach dem Spiel ausgetauscht haben. Abschließend haben wir auch mit Mitgliedern der Ultra-Organisation gesprochen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es niemanden, der die schweren Vorwürfe, die in der Pressemitteilung erhoben werden, bestätigen kann. Keiner der bisher Befragten hat einen körperlichen Angriff gesehen.“

Im Anschluss des Hessenderbys zwischen dem EC Bad Nauheim und den Kassel Huskies kam es zu einer Gefährlichen Körperverletzung.

Der EC Bad Nauheim ruft Zeugen dazu auf, sich bei der Polizei zu melden. Auch sollen die Kassel Huskies helfen, Kontakt mit der 20-Jährigen aus Wabern aufzunehmen, um den Sachverhalt möglichst lückenlos zu klären. Mit Blick auf die Polizei schreiben die Geschäftsführer Tim Talhoff und Andreas Ortwein derweil, sie seien „zum jetzigen Zeitpunkt über die Art und Weise dieser Pressemeldung sehr verwundert“.

ECN-Fan schlägt Huskies-Anhängerin offenbar ins Gesicht – Polizei sucht Zeugen

Erstmeldung vom Montag, 9. Januar, 14.45 Uhr: Heftiger Zwischenfall nach dem Eishockey-Hessenderby in der DEL2 am Freitag (6. Januar) in Bad Nauheim. Hier waren die Kassel Huskies beim EC aus der Kurstadt zu Gast. Nun ermittelt die Polizei wegen einer gefährlichen Körperverletzung im Anschluss des Spiels. Offenbar hatten mehrere Männer eine Frau aus Nordhessen attackiert.

Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die 20-Jährige aus Wabern, „die als Fan der Kassel Huskies anhand ihres Trikots erkennbar war“, am Mannschaftsbus der Gäste auf. Zur selben Zeit in unmittelbarer Nähe: Eine Gruppe von 15 bis 20 Personen „aus der Bad Nauheimer Ultraszene“, wie sie von den Beamten beschrieben werden.

EC Bad Nauheim gegen Kassel Huskies: Ultras sollen 20-Jährige angegriffen haben

Nach offiziellen Angaben versperrte die Gruppe einem Rettungswagen, der langsam hinter ihr herfuhr, den Weg. Die Frau aus Nordhessen wies die Personen darauf hin und bat sie, dem Rettungsfahrzeug Platz zu machen. „Daraufhin wurde sie zunächst aus der Gruppe heraus auf das Übelste beleidigt. Drei Personen der Gruppe stießen und schubsten die Frau im weiteren Verlauf“, heißt es bei der Polizei nach dem DEL2-Hessenderby in Bad Nauheim.

Einer der drei Männer schlug der 20-Jährigen aus Wabern im Anschluss unvermittelt mit der Faust heftig ins Gesicht. Durch den Schlag wurde die Frau verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Gruppe verschwand laut Polizei in Richtung Golfplatz.

DEL2-Hessenderby: Polizei sucht Zeugen nach Attacke in Bad Nauheim

Nun hat die Polizei in Friedberg die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden. Die Beamten fragen: Wer hat den Vorfall in Ablaufphase des Eishockeyspiels zwischen dem EC Bad Nauheim und den Kassel Huskies mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Personen in der Gruppe geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031-6010 oder 06031-601475 in Verbindung zu setzen. (fd)

In den Playoffs der vergangenen Saison kam es zu einer Auseinandersetzung von Huskies-Torwart Jerry Kuhn und Fans des EC Bad Nauheim.