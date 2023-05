Ehemann verletzt Frau bei Angriff mit Messer schwer

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit eines Ehepaares in Kassel soll ein Mann seine Frau mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 30-Jährige ist wegen des versuchten Tötungsdeliktes in Gewahrsam und sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie das Polizeipräsidium Nordhessen und die Staatsanwaltschaft Kassel am Montag mitteilten.

Kassel - Den Angaben zufolge soll der Tatverdächtige seine 28-jährige Frau im Verlauf des Streits am Sonntagabend zunächst in der gemeinsamen Wohnung unvermittelt mit dem Messer angegriffen haben. Als die Frau flüchtete, soll er ihr durch das Treppenhaus gefolgt sein und ihr weitere Verletzungen zugefügt haben.

Alarmierte Polizeibeamte hätten die Frau mit Stich- und Schnittverletzungen am Hals vor dem Mehrfamilienhaus gefunden, hieß es. Der 30-Jährige sei geflohen, habe aber nach kurzer Fahndung festgenommen werden können.

Die Hintergründe der Attacke waren zunächst unklar. Die 28-jährige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Mitteilung bestand keine Lebensgefahr. dpa